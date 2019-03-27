Son Dakika Haberleri: Şahin "Türkiye'nin Dört Bir Yanından Bu Camiyi Görmeye Gelecekler"

Şahin "Türkiye'nin Dört Bir Yanından Bu Camiyi Görmeye Gelecekler"

19 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin hayata geçirmeyi planladığı Modern Cami Projesi'ni seslendirdiği film ile anlattı.

Şahin
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin hayata geçirmeyi planladığı Modern Cami Projesi'ni seslendirdiği film ile anlattı.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin tüm projelerini halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıklarını belirterek, profesyonel proje ekibi tarafından hazırlanan Modern Cami Projesi'ni Ereğli halkına anlattı.

Kdz. Ereğli'nin sembolü olacak Modern Cami Projesi tamamlandığında Türkiye'nin dört bir yanından turistin görmeye gelmesi öngörülüyor. Projelerini halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıklarını belirten AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Erol Şahin, Ereğli'ye yakışır bir Modern Cami inşa edeceklerini belirtti. Şahin konuşmasında, " Karadeniz Ereğli'mizin güzel insanlarının sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelerimizi siz değerli hemşerilerimizin beğenisine sunmuştuk. Şimdi ise Ereğli'mizin güzel insanlarının ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'nin dört bir köşesinden insanların akın akın ziyaret edeceği modern bir cami projesini sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. Kent Meydanı inşaatı hafriyatını denize doldurulması ile elde edilecek olan alan üzerine inşa edilmesi öngörülen modern camimizin inşaatı hayırsever arkadaşlarımızın desteği ile yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

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