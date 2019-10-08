Son Dakika Haberleri: Şahin: "Üyelerimize karşı vefa borcumuzu yerine getiriyoruz"
Son Dakika Ekonomi Şahin: 'Üyelerimize karşı vefa borcumuzu yerine getiriyoruz'

Şahin: "Üyelerimize karşı vefa borcumuzu yerine getiriyoruz"

13 dakika önce

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Perşembe ilçesinde bulunan oda üyelerini ziyaret etti.

Şahin:

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Perşembe ilçesinde bulunan oda üyelerini ziyaret etti.


İlk olarak Perşembe Kaymakamı Levent Yetkin'i makamında ziyaret eden OTSO Yönetim Kurulu, Kaymakam Levent Yetkin'e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunurken, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Yönetim Kurulu ile birlikte Perşembe ilçesinde bulunan oda üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek istişarede bulunuldu. Oda üyelerini ziyaret eden Yönetim Kurulu üyelerinin sorunlarını dinleyerek oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Perşembe ilçesinde bulunan üyelerini ziyaret eden OTSO Yönetimi son olarak olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Perşembe ilçesinde yaptı. Üye ziyaretleri kapsamında, düzenlenen programda konuşan OTSO Başkanı Servet Şahin, "Perşembe bizim oda üyelerimizin yoğun olduğu bir ilçemiz. Odamız Yönetim Kurulunda bulunan 2 arkadaşımız da Perşembe ilçemizden olup, Perşembe'de de faaliyet göstermektedirler. Bugün Perşembe ilçemizde bulunan oda üyelerimizi Yönetim Kurulumuzla birlikte ziyaret etmekteyiz. İnşallah bundan sonra odamızın kontrolünde olan ilçelerimizde bulunan üyelerimizi ve Altınordu merkezde bulunan oda üyelerimizi tek tek dolaşacağız. Bu kesinlikle seçim çalışması değil, üyelerimize karşı vefa borcumuzu yerine getirmek için yaptığımız bir olay. Belki bu zamana kadar üyelerimizi dolaşamadık ancak bundan sonraki süreçte üyelerimizi dolaşarak istişarede bulunacağız" dedi. - ORDU

Servet Şahin, Perşembe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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