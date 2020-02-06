Şahin vatandaşları dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahin vatandaşları dinledi - Son Dakika

Şahin vatandaşları dinledi

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Açık Kapı Projesi' kapsamında vatandaşların başvuru ve şikayetlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması, hizmetlerde memnuniyetin arttırılması amacıyla halkın sıkıntılarını, görüş ve önerilerini dinledi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Açık Kapı Projesi' kapsamında vatandaşların başvuru ve şikayetlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması, hizmetlerde memnuniyetin arttırılması amacıyla halkın sıkıntılarını, görüş ve önerilerini dinledi.


Sosyal belediyecilik alanında 'Gaziantep Modeli' oluşturan Başkan Fatma Şahin, haftanın belirli günlerinde vatandaşları makamında ağırlayarak halk buluşması düzenliyor. Bu doğrultuda Başkan Şahin, bütün teknik ekibiyle gelen vatandaşları karşıladı, sorunlarını dinledi, vatandaşın dertleriyle dertlendi. Vatandaşların sıkıntılarının çözümü için gerekli işlemleri başlattı.


Düzenlenen Halk Buluşması'nda Şahin, sosyal ve çevresel sorunları dinleyerek ekibiyle hızlıca durumu değerlendirerek sorunların çözümü için konunun muhataplarını bilgilendirdi. Halk Buluşmaları'nın belediyeyle halk arasında köprü oluşturacağını belirten Fatma Şahin, buluşmalar çerçevesinde sıkıntıların giderilmesi ve hizmet kalitesinin yükselmesinin önemini vurguladı.


Vatandaşlar buluşmalardan memnun


İslahiye'den sorunlarını iletmeye gelen Latif Kelebek, Şahin'in kendilerine yardımcı olacağını belirterek "Yardımcı olmasa yine dua ederim kendisine. 32 yaşında bir oğlum var engelli. Okurken hastalığa yakalandı. Evlenmek için yardım istedi. Biz de Fatma Şahin'in yanına geldik. Ayrıca elimin titremesi var. Yeme içmede büyük sıkıntı yaşıyordum. Başkan hanım fark etti beni doktora yönlendirdi hemen" dedi.


Şehit Samet Kaymakçı'nın kardeşi Yunus Kaymakçı ise işle ilgili değişiklik için yardım istediğini söyleyerek, "Başkanımızı 9 aydır görmüyorduk. Hem kendisini gördük hem de birkaç sıkıntımız hakkında konuştuk. Bize yardımcı olacağını söyledi. Gerekli işlemleri başlattı. Böyle görüşmelerle kalite ve hizmet artıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Kaymakçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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