Şahin Vatandaşlarla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Vatan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Vatan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde, "Hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmayacağım. İbrahimli'de, Karataş'ta ne varsa Vatan Mahallesi'nde, İstiklal Mahallesi'nde, Burak Mahallesi'nde ve Fırat Mahallesi'nde de o olacak." dediğini ve bu yönde çalıştığını belirtti.



Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde söylediği "Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a bir üstünlüğü yoktur" sözlerine dikkat çeken Şahin, şöyle devam etti:



"Hz. Peygamber'in bu sözleri bizleri aydınlatıyor. Dolayısıyla Kürt'ün Türk'e, Türk'ün de Kürt'e üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Takva nedir? İnsan olmaktır."



Şahin, kadınlar için GASMEK'ler aracılığıyla meslek kursu, gençler için etüt merkezi açtıklarını, büyük parklar yaptıklarını, yeşille semtleri buluşturduklarını anlattı.



Başkan Fatma Şahin, 250 dönüm alana Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi yaptıklarına değinerek, "35 mahalle bu bahçeden yararlanacak. Çocuk kütüphaneleri, yüzme havuzları ve spor tesisler de Gazianteplilere hayırlı, uğurlu olsun. Parkların içerisine gençlerimiz için kitap kafeler kurduk. Annesi babası olmayan çocuklar için Yetim Koordinasyon Merkezi açtık. Kanser olduğunu bilmeyen anneler için taramalar yaptırdık. Belediye olarak bir tüp bebek merkezi kurduk. Onlarca bebeğimiz oldu." ifadelerini kullandı.



Şahin, Vatan Mahallesi sakinlerini, cuma günü saat 13.00'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gazianteplilerle buluşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine davet etti.

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