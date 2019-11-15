Şahin ve Belediye Başkanlarından kodlama eğitimi alan öğrenciler ziyaret

AĞRI - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Belediye Başkanları, kentte Kodlağrı Projesi kapsamında kodlama eğitimi alan öğrencileri, Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi'nde ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı için Ağrı'ya gelen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Belediye Başkanları, gerçekleşen toplantının ardından, kentte Kodlağrı Projesi kapsamında kodlama eğitimi alan öğrencileri, Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Şahin ve beraberindekilere Ağrı Valiliği tarafından kentte üç yıldır yürütülen proje hakkında çeşitli bilgiler aktaran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projeyle birlikte Ağrılı çocukların, Selçuk Bayraktar'a rakip olduğunu söyledi.

Sayan ayrıca Ağrı'da gerçekleştirilen projelerle birlikte, Ağrı'nın artık terörle değil, bilim, üretim ve teknoloji ile anılmaya başlandığını ifade etti.

Buradaki ziyaretin ardından Şahin ve beraberindekiler, valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretlerinde bulundu.

Ağrı Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Sayan'a birlik tarafından belediyeye verilen araçların anahtarlarını teslim eden Birlik Başkanı Fatma Şahin, son olarak toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz Belediyeler Birliği olarak, bölgedeki bütün belediye başkanlarını dinledik. Birlik olarak hangi alanda ne tür destek vereceğiz? Yaptığımız çalışmalar, bölgenin kalkınması, Ağrı'nın geleceği için hangi adımları atacağımızı anlattık. Bunları konuştuk. Çok güzel bir çalışma oldu. Belediyeler Birliği olarak bundan sonraki toplantılarımızı her ay bir ilde olmak üzere, tüm illerimizde yapacağız."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise toplantıya ilişkin, "Bugün Birlik toplantımızı Ağrı'da gerçekleştirdik. Parti ayrımı olmaksızın tüm başkanlar katıldı. Toplantı hem ilimi açısından hem de bölgedeki belediyeler açısından verimli oldu" değerlendirmesinde bulundu.