Şahin ve Yazıcı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Fatih Şahin, haber kategorisinde, Emrah
Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" fotoğrafını seçen Şahin, spor kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Yazıcı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Yazıcı, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkcı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Yazıcı, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.