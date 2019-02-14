Şahin, Yaşlıların Duasını Aldı

Huzurevi sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini dün akşam telefonla aradığını huzurevinde kalan yaşlılara selam söylediğini belirtti.

"Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, bizim sevgilimiz sizlersiniz" diyen Şahin, şöyle konuştu: "Sosyal devlet anlayışıyla yetimi, yoksulu, yaşlıyı, mağduru koruyoruz. Sosyal devlet, cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın en önemli örneğidir. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Sizlerin duasıyla 17 yıl önce yola çıktık, bu işler dua gelince oluyor. Sevgililer gününde milletin sevgisi, milletin rızası bizim en güzel hediyemizdir. Sevgili peygamberimizin annelerimize of bile dedirttirmeyeceksiniz yönünde talimatı var. Sizlere of dedirttirmeyeceğiz. Sizler bilgesiniz, bu saçların beyazlaşması, sakaldaki beyazlıklar, yüzlerdeki kırışıklıklar bunların hepsi tecrübedir. Sizin hayat tecrübeniz gençlerin yolunu aydınlatıyor. 'Genç bilebilse, yaşlı yapabilse' derler. Devletimize dua edin, sizden dua geldi, 15 Temmuz'dan çıktık, 10 Ağustos'tan çıktık. Yaşlımızı düşünürsek, gencimize bakarsak onların hayır duasını alırsak Allah'ın izniyle Dünya'nın en güzel memleketi olacağız."

Yatalak olan huzurevinin şairi Erol Demirçivi'yle bir araya gelen Başkan Şahin'e Demirçivi, Alleben'in eski halini hatırlattı, Şahin, derenin yeni projesiyle eski günlerine kazanacağını dile getirdi, beraber orada köfte yiyeceklerini sözünü verdi.

Huzurevini ziyarete gelen gençlerle konuşan Şahin, "Onlar oturup sohbet etmek istiyorlar muhabbet etmek istiyorlar gençlerimizin bu sosyal sorumluluk bilincinde oldukları ve yaşlılarımıza değer verdikleri için başta hocalarımız olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Günün anısına pasta kesen Başkan Fatma Şahin, yaşlılara kırmızı gül verdi.