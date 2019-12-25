Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı - Son Dakika
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Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yeşilsu'daki esnafın 25 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutladı.

Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yeşilsu'daki esnafın 25 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutladı.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anıta çelenk koyma töreniyle başladı. Gazilik madalyasını Türk bayrağına toka eden il protokolü, halkla beraber Yeşilsu'ya doğru yürüdü, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, törende asker saygı atışı yaptı. Resmi törenlerin ardından Yeşilsu esnafıyla buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hem esnafın kurtuluş bayramını kutladı hem de şehit ve gazileri andı.


Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen esnaf buluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ecdadın büyük bir mücadele ortaya koyduğu Antep savunmasına ilişkin tarihe not düştü. Şahin, Kurtuluş Günü'nün Antep halkının boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsü olduğunu bildirerek Antep'in Kurtuluş Savaşı sırasında birçok şehre örnek olduğunu sözlerine ekledi.


Öte yandan, Şahin'in esnafla buluşmasında gastronomi alanında yürütülen faaliyetlerin şehrin ekonomisine katkı sağladığı konuşuldu. - GAZİANTEP

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Fatma Şahin, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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