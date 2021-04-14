Şahinbey'de yetim ailelerin yüzünü güldüren proje - Son Dakika

Şahinbey'de yetim ailelerin yüzünü güldüren proje

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşbirliği ile 100 ihtiyaç sahibi yetim aileyi ev sahibi yapıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bir ilke daha imza atarak Gaziantep Valiliği öncülüğünde Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşbirliği ile birlikte 100 yetim aileyi ev sahibi yapmak için çalışmalara başladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında imzalanan protokol gereği, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı belirlenen 100 yetim ailenin 60 bin TL peşinatını karşılarken, kalan 140 bin TL'si ise hayırseverler tarafından karşılanacak.

"Yetim aileler kaliteli konutlara sahip olacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi yetim ailelerin Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlendiğini belirterek, "Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı fakir, fukaraya, garibanlara yardım eden devletin bir vakfı. Başında Kaymakamlarımız, yönetiminde Belediye Başkanları, mütevellisi var. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları'nda yardım edilen kişilerin de sosyal güvenceleri yok. Toplumda yardıma en çok ihtiyacı olan kişiler. Sosyal yardımlaşmaya kaydı olan, üzerinde kendine ait evi olmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler, kaymakamlığımız tarafından belirlendi. Bunların içerisinde de en muhtaç olan 100 yetim aileye Şahinbey Belediyemizin yaptığı ve şu an tamamlama durumuna gelen sosyal konutlar 200 bin TL karşılığında satılacak. Normal şartlarda bu konutların değeri 200 bin TL değil, yapsanız 300 bin TL'nin üzerinden bir maliyeti var. Dolayısıyla belediye kurumsal anlamda ucuz konut vermiş oluyor. Merkezi yerde, bu anlamda avantajı var. Konutların kalitesi, büyüklüğü çok güzel. 60 bin TL'sini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı karşılayacak, 140 bin TL'si de hayırseverler ve diğer imkanlarla karşılanacak. Buna öncülük eden Şahinbey Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayrama 100 kişi kendi evinde mutlu bir şekilde girecek" dedi.

"İhtiyaç sahibi yetim aileler konut sahibi olacak"

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, 100 ailenin komisyonlarca yapılacak hassas çalışmalar neticesinde belirleneceğini belirterek, "Ramazan Ayının ilk günlerinde rahmetin ve bereketin bol olduğu bir ayda Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün önderliğinde Bakanlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğümüz ile yapılan görüşmeler neticesinde; Şahinbey Belediyemizin Perilikaya Mahallemizde yapmış olduğu konutların 100 tanesini Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu standartlar çerçevesinde ve oluşturulacak komisyon ile ihtiyaç sahibi yetim ailelerimizi konut sahibi yapmak için protokol imzaladık. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Valimiz Davut Gül'e ve yetim ailelerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"100 hayırsever arıyoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç sahibi yetim ailelerin ev sahibi olabilmesi için hayırseverlerden destek beklediklerini belirterek, "Ramazan ayı gibi güzel bir ayda önemli bir projeye imza attık. Şahinbey Belediyesi olarak Perilikaya'da yapmış olduğumuz Huzur Evler Konutları'ndan 100 konutu yetim ailelerimize vereceğiz. Bu konutları 200 bin TL fiyatlardan yetim ailelere verilmek üzere Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına tahsis ettik. Kaymakamlığımızda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 60 bin TL ödeyecek kalan 140 bin TL'sini de hayırseverler aracılığıyla tamamlayalım dedik. Bu konuda 100 tane hayırsever arıyoruz" dedi.

Siftah bizden

İlk yetim ailenin ücretini bankaya yatıran Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Siftah bizden bereket Allah'tan diyerek kendi adıma 1 yetim ailemizin parasını yatırdım. Ayrıca çevremizde birkaç arkadaşımız aracılığıyla toplamda 5 yetim alenin parası yatırıldı. İnşallah geri kalanının tamamlanması noktasın da Gaziantepli hayırseverler den destek bekliyoruz. Çünkü bir yetimi sevindirmek çok büyük bir sevap ve Peygamber Efendimizin bu konuda çok güzel müjdeleri var. Yetim ailelerimiz Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirleniyor. Şahinbey İlçesi'nde yaşayan en fakir 100 yetim aile belirlenecek ve imzalanan bu protokolle onları ev sahibi yapmış olacağız. Desteklerinden dolayı Valimiz Davut Gül'e ve Şahinbey Kaymakamımız Tahir Şahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.