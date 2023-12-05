Şahinbey 100. Yıl Tünelleri şehrin trafik yükünü hafifletecek

Gaziantep'te ilk, Türkiye'de ise sayılı şehir merkezlerinde mevcut olan tünel projesinin; çalışmalarına başlanırken, yapılacak proje ile vatandaşlar yol ve yakıt tasarrufundan önemli ölçüde faydalanacak. Bunun yanı sıra hava kirliliğinin önüne geçilmesine de önemli katkı sağlanmış olunacak. Yer altına inecek olan trafik ile birlikte trafik akışı da önemli ölçüde rahatlayacak. Bu proje ile Kılınçoğlu Mahallesi ile YeşilVadi arasındaki trafik yoğunluğu azaltılırken şehrin kuzey-güney aksında yeni bir hat oluşacak. Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri birinci sınıf karayolu tüneli standartlarında 2 x 2 şerit sayısına sahip. Şerit genişlikleri 3,5 m uzunluğunda tasarlanan 100. Yıl Tünellerinin sol tüpü 1.250 m, sağ tüpte 1.250 m olmak üzere toplam 2.500 m bağlantı yolları ile birlikte 4 km'yi bulan tüneller şehrin transit trafiğine hizmet edecek olup, şehir içi bulvarları ve nüfusu yoğun olan mahallelere ulaşımı erişimi daha kolay hale getirecek.

BU İŞLER İÇİN CİDDİ KAYNAK LAZIM

Yapılan işler için ciddi kaynaklar ayrılması gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir işin temeli atılırken o işin ne zaman biteceğinin ve açılışının ne zaman yapılacağı tarihini verileceğini öğrendik. Yaptığımız işlere başlarken kaynağını hazırlayıp açacağımız tarihi baştan söylüyoruz. Geçen yıl YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızın çalışmalarına başladığımızda 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız dedik ve sözümüzü tuttuk. Açılışını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. O dönemde Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerini yapacağımızın sözünü vermiştik. 30 Nisan 2023 tarihinde tünellerimizin temellerini attık. O günden bu yana durmadan gece gündüz demeden tünellerimizi açmak için çalıştık ve 2.500 metre uzunluğundaki tünellerimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Tünellerimizi kazarken buradan 30.000 kamyon hafriyat çıkardık ve ışık görme çalışmamızı tamamladık. Ancak betonlama, aydınlatma, havalandırma ve asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Tünellerimizi inşallah Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında trafiğe açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ŞEHRİMİZİN TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin tamamlandığında şehrin trafik yükünü hafifleteceğini ifade eden vatandaşlar "Daha önce şehrin kuzeyinden güney kısmına geçerken yarım saat kırk dakika zaman kaybımız vardı. Bu tünellerin tamamlanması ile birlikte bu süre 1 dakikaya düşecek. Hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağaldığımız gibi evimizden işimize, işimizden de evimize daha çabuk gidip gelebileceğiz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederiz" diye konuştular.