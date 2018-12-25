Şahinbey Ağıtı'nı En Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Şahinbey Belediyesinin 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılı etkinlikleri kapsamında Şahinbey Ağıtı'nı En İyi Söyleme Yarışması'nıdüzenledi.

Şahinbey Belediyesinin 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılı etkinlikleri kapsamında Şahinbey Ağıtı'nı En İyi Söyleme Yarışması'nıdüzenledi.



Şahinbey ilçesindeki 43 lisenin katılımıyla gerçekleşen en iyi ağıt okuma yarışması izleyenlere oldukça duygulu anlar yaşattı. 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şahinbey Ağıtını En İyi Söyleme Yarışması'ndaki amaç; gençlerin tarihle bağlarını güçlendirmek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep savunmasındaki önemli karakterlerden biri olan ve belediyeyeismi verilen Şahinbey'i asıl adı ile Mehmed Said'i tanımalarını ve Gaziantep savunmasını idrak etmelerini sağlamak. Yarışmanın jüri üyeliğini ise Hasan Kalyoncu Üniversite ve Gaziantep Güzel Sanatlar Lise'sin den gelen öğretmenler oluşturuldu.



Yarışmada öğrenciler ağıtlarını düzenledikleri koreografiler ile birlikte sergiledi. Şahinbey Ağıtı'nı En İyi Söyleme Yarışması törenine okul öğretmenlerinin yanı sıra öğrenciler ve velilerde katıldı.



Öğrencileri tebrik ediyorum



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ederek, "Gençlerimizin hepsi de bir birinden değerli çalışmalar ortaya koydular. Sergiledikleri performanslarla, Gaziantep'in Kurtuluş'unu bizlere adeta yeniden yaşattılar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu yarışmalarla birlikte gençlerimiz, ecdadımızın hangi zor şartlar altında bu vatan toprağını kazandığını ve neler yaşadığı çok daha iyi bir şekilde idrak etmiş oluyorlar. Böylece geleceğe de çok daha farklı bir şekilde bakıp, vatan, millet, bayrak sevgisini daha güçlü bir şekilde yaşıyorlar" dedi. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu

Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu

Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var