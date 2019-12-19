Şahinbey Ağıtı'nı en güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Şahinbey Ağıtı'nı en güzel okuma yarışması düzenlendi

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şahinbey Ağıtını Güzel Söyleme Yarışması düzenledi.

Şahinbey Ağıtı'nı en güzel okuma yarışması düzenlendi, System.String[]

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şahinbey Ağıtını Güzel Söyleme Yarışması düzenledi.


Şahinbey ilçesindeki liselerin katılımıyla gerçekleşen en iyi ağıt okuma yarışması izleyenlere oldukça duygulu anlar yaşattı. 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şahinbey Ağıtını Güzel Söyleme Yarışması'ndaki amaç; gençlerin tarihle bağlarını güçlendirmek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep savunmasındaki önemli kahramanlardan biri olan ve belediyeye ismi verilen Şahinbey'i asıl adı ile Mehmed Said'i tanımalarını ve Gaziantep savunmasını idrak etmelerini sağlamak. Yarışmanın jüri üyeliğini ise Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Gaziantep Güzel Sanatlar Lise'sin den gelen öğretmenler oluşturdu.


Yarışmada öğrenciler ağıtlarını düzenledikleri kareografi ile birlikte sergiledi. Şahinbey Ağıtı'nı Güzel Söyleme Yarışması törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke,Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, başkan yardımcıları, kurum müdürleri,okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerde katıldı.


"2020 yılı bizim için önemli"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ederek, "Tarih çok önemli. Geçmişi bileceğiz tarihten ders çıkara bilelim. Gaziantep'in destansı mücadelesi de tarihte yerini almış çok önemli bir mücadeledir. Başta Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan, Özdemirbey ve daha bir çok kahraman Kurtuluş Savaşı'nda bize bu cennet vatanı bırakmak için canlarını seve seve feda ettiler. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyoruz. 2020 yılı bizim için önemli. Çünkü ilçemize adını veren Şahinbey'in şehadetinin 100. yılı. Bu 100. yılda Şahinbey'i çok daha iyi anmak, tanımak ve bilmek çok önemli. Bu çerçevede Şahinbey Belediyesi olarak Şehit Şahinbey'in yaşadığı evi kamulaştırdık ve restorasyon çalışmasını yapıyoruz. 2020 yılında burayı Şahinbey Anı evi olarak ziyarete açacağız. Ayrıca yıl boyunca Şahinbey ile ilgili yarışmalar düzenleyeceğiz. Onlara layık birer evlat olarak, bundan sonraki çalışmalarımızı yeni nesillere çok daha iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Şahinbey Ağıtını En Güzel Okuma Yarışmasını 4 yıldır sürdürüyoruz. Sağ olsun okullarımız bu işe çok güzel katkı sağlıyorlar. Bu yarışmaya katılan öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


"Bu yarışmanın bendeki yeri çok önemli"


Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, düzenlenen yarışmanın gençler için önemine dikkat çekerek, "Böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptığı ve böyle bir yarışma düzenlediği için Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu yarışmayla birlikte gençlerimiz kurtuluş mücadelesinde yaşanmış olan acıları daha iyi anlayarak hissetmiş oldular. Milli Eğitim olarak birçok yarışmalar düzenliyoruz. Ancak benim gönlümde bu yarışmanın yeri bir başka. Her dinlediğimizde gözlerimizin dolduğu bu yarışmaya katılan gençlerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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