Son Dakika Haberleri: Şahinbey Ampute Bursa Yolcusu

Şahinbey Ampute Bursa Yolcusu

1 saat önce

Gaziantep'i Ampute Futbol Süper Ligi'nde temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Bursa deplasmanına çıkacak.

Şahinbey Ampute Bursa Yolcusu, System.String[]
Gaziantep'i Ampute Futbol Süper Ligi'nde temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Bursa deplasmanına çıkacak.

Cumartesi günü Bursa'ya gidecek olan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Pazar günü Bursagücü Ampute Spor Kulübü karşısında galibiyet hedefliyor. Ligde yakaladığı istikrarlı çıkışını Bursa'da da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Hedefimiz galibiyet

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta Şehitkamil Ampute Takımı'nı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ligdeki hedefimize doğru bir engeli daha aşmıştık. Takımız bu hafta deplasmanda Bursagücü Ampute Spor Kulübü ile karşılaşacak. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Galip gelmek istiyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor futbolcuları, Bursagücü Ampute Spor Kulübü maçından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İnşallah Bursagücü Ampute Sporu deplasman maçından galip gelerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Futbol, Bursa, Şahinbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Galatasaraylı Semih Kaya, Lüks Arabasıyla Direğe Çarptı DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:37:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinbey Ampute Bursa Yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]