Şahinbey Ampute Bursa Yolcusu
1 saat önce
Gaziantep'i Ampute Futbol Süper Ligi'nde temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Bursa deplasmanına çıkacak.
Gaziantep
'i Ampute Futbol
Süper Ligi'nde temsil eden Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Bursa
deplasmanına çıkacak.
Cumartesi günü Bursa'ya gidecek olan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı Pazar günü Bursagücü Ampute Spor Kulübü karşısında galibiyet hedefliyor. Ligde yakaladığı istikrarlı çıkışını Bursa'da da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Hedefimiz galibiyet Şahinbey Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta Şehitkamil
Ampute Takımı'nı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ligdeki hedefimize doğru bir engeli daha aşmıştık. Takımız bu hafta deplasmanda Bursagücü Ampute Spor Kulübü ile karşılaşacak. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
Galip gelmek istiyoruz
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor futbolcuları, Bursagücü Ampute Spor Kulübü maçından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İnşallah Bursagücü Ampute Sporu deplasman maçından galip gelerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:35 Kaynak: İHA
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