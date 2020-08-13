Şahinbey Ampute'de barış telli yuvaya döndü

Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı eski oyuncusu Barış Telli ile yeniden sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

2014 yılından 2017 yılına kadar Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı formasını başarı ile terleten Barış Telli, daha sonra Kayseri, İzmir ve Ankara takımlarında forma giydikten sonra yeniden yuvaya döndü ve kendisini mavi-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı.

Şampiyonluğun en güçlü adayıyız

Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Barış'ın takımın gücüne güç katacağın belirterek, "Dört yıl aradan sonra Barış kardeşimizle yollarımız yeniden birleşti. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun Barışa inancı tam. Barış bizim için çok değerli, takım arkadaşları ve bizler onu çok seviyoruz. Barış Gaziantep'te iz bırakan sporculardan bir tanesidir. Tekrar bizimle birlikte olmasından dolayı mutluyuz. Barışla güçlenen kadromuzla, yeni sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Tüm kupaları müzemize getirmek istiyoruz. Yaşanan Pandemi sürecinde spordan uzak kaldık. Futbolcularımız ve taraftarlarımız yeşil sahaları özlediler. Yaşanan bu süreci alınan tedbirlerle birlikte en kısa süre içesinde aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Tüm kupalara talibiz

Yeniden yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Barış Telli, "Yeniden yuvaya döndüm. Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı adına sporculuğum kaldığı yerden devam edecek. İki yıl hizmet ettiğim kulübe dört yıl sonra tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. UEFA'nın spor elçisi olarak Avrupa'da da ülkemi temsil ediyorum. Bunun yanı sıra Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın sporcusu olmak benim için onur verici. İnşallah bu sezon tüm kupaları alacağız. Bu transferde emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e, hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP