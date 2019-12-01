Son Dakika Haberleri: Şahinbey Ampute deplasmanda 3-0 galip geldi
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Şahinbey Ampute deplasmanda 3-0 galip geldi

6 saat önce

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Ampute deplasmanda 3-0 galip geldi, System.String[]

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.


Sezona hızlı başlayan içerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nı Rahmi ve Kudrat'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.


Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve kendi evimizde oynadığımız maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ile karşılaştık. Maçın ilk yarısında iki tarafta mücadelesi yüksek bir oyun ortaya koydu ve ilk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda ise takımız gücünü ve tecrübesini ortaya koyarak 3 gol atarak galip gelmesini bildi. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış olduk. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir Belediyespor, Şahinbey, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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