Son dakika haberi... Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı

27.03.2022 15:28
Son dakika haberi... Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı

Son dakika haberi... Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk yarısında kendi evinde 4-0 mağlup ettiği Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı, deplasmanda da Abdurraouf Ouchenne'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısında da çıkışını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, "Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak ligin centilmence, fair-play içerisinde geçmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısında ikinci maçımızı oynadık. İkisinden de galibiyetle ayrıldık. Takımımız daha güzel yerlere gelecek. Şahinbey'i herkes seyretmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı
Son dakika haberi... Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı - Son Dakika


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