Şahinbey Ampute galibiyet serisine devam ediyor - Son Dakika

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübünü 5-2 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-2 mağlup eden mavi beyazlıların gollerini 38. dakikada Mendez, 11. dakikada Mubarek, 13. dakikada Kudrat ve 24. dakikada Rahmi kaydetti. Rakibin gollerini ise 25+2 Emin ve 46 dakikalarda Nurettin kaydetti.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetlerden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Takımımız seri galibiyetler alarak yüzümüzü güldürüyor. Başarı için çok çalıştık ve şu anda da karşılığını alıyoruz. Baltalı Grup Denizli Engelliler Spor Kulübü güçlü bir takım iki takım içinde zor bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP