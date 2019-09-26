Şahinbey Ampute kadrosunu güçlendiriyor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Pendik Engelliler Spor Kulübü'nden Serkan Dereli'yi renklerine bağladı.



Ampute Futbol Süper Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Pendik Engelliler Spor Kulübü'nün orta saha oyuncusu Serkan Dereli'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.



"Serkan, gücümüze güç kattı"



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Serkan Dereli'nin transferi ile daha da güçlendiklerini belirterek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımımız 2019-2020 sezonuna da şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor. Mevcut kadromuzu Pendik Engelliler Spor Kulübü'nden Serkan Dereli ile güçlendirdik. Serkan ile birlikte dış transferimizi tamamladık. Yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Mevcut kadromuzla hem Türkiye Kupası'nı kazanmak, hem de Avrupa da ses getirecek sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayı içerisinde Türkiye Kupası maçları var. Daha sonra ise lig başlayacak. Lig'de de Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.



"Kaliteli bir takıma geldim"



Mavi-Beyazlı ekibe transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Serkan Dereli ise, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Şahinbey Ampute Futbol Takımı kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Benim de katkılarımla daha iyi bir takım olacağız. Ligde ve Avrupa da başarılı sonuçlar alarak, şehrin ve kulübümüzün ismini en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP