Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.



Sezona hızlı başlayan içerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı Feyyaz Gözüaçık, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.



Hedef şampiyonluk



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, takımın ligde iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Takımımız 4 maçta 4 galibiyet alarak şuanda ligde liderliğini sürdürüyor. Takımımız oynadığı 4 karşılaşmada 26 gol atarak sadece 2 gol yedi. İnşallah sezon sonuna kadar ligi namağlup bir şekilde götürüp hedefimiz yeniden şampiyon olmak. Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yaparak, o kupayı da Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize kazandırmak istiyoruz. Alınan galibiyetten dolayı yöneticilerimizi, teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.



"Hedefimize doğru ilerliyoruz"



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve kendi evimizde oynadığımız maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.



"Sonuçtan memnunum"



Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, alınan sonuçtan mutlu olduğunu ancak ortaya konan futboldan memnun olmadığını belirterek, "Ligin dördüncü haftasında kendi evimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı ağırladık ve ev sahibi takım olma avantajımızı da kullanarak birçok gol pozisyonlarına girdik. Ancak takımın oyunundan memnun değilim. Bu karşılaşmadan 3-1 galip gelip haftayı kayıpsız geçirdik. Önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi gidereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Ligdeki çıkışımızı sürdürdük"



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularından Fatih Şentürk, alınan galibiyetle serinin devam ettiğini belirterek, "Rakip dersine iyi çalışmış ve bize karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Ancak biz iyi bir takımız ve nitekim bu maçta da galip gelmesini bildik. İlk haftadan itibaren iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımızı 9 hafta boyunca sürdürerek, ligin ilk yarısını lider tamamlamak, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e, teknik direktörümüze ve tüm takıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Zor bir maç oldu



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularından Serkan Dereli, rakibe karşı gol bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Her maça olduğu gibi bu maçada çok çalıştık. Halil hocamızın vermiş olduğu taktikleri sahada uygulamaya çalıştık. Rakibimize karşı gol bulmakta zorlandık. Ancak ilk golü bulduktan sonra oyunu açtık. Akabinde peş peşe goller geldi ve rakip takım karşılaşmada eksik kaldı ve bizim için avantajlı bir durum oluştu. Bizim için zor bir maç oldu ama gelip gelmesini bildik" diye konuştu. - GAZİANTEP