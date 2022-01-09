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Şahinbey Ampute takımı liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika

Şahinbey Ampute takımı liderlik koltuğuna oturdu

09.01.2022 17:00
Şahinbey Ampute takımı liderlik koltuğuna oturdu

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 10-1 mağlup ederek ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 10-1 mağlup ederek ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, çıkışını Konya deplasmanında da sürdürerek rakibini 10-1 mağlup etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Dışarıda önemli ve farklı galibiyetler aldık. Ligdeki bu çıkışımızı Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 10-1 mağlup ettik. Alınan farklı galibiyetten çok ligde lider olmamız daha çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Ampute takımı liderlik koltuğuna oturdu

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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şahinbey Ampute takımı liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Ampute takımı liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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