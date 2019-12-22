Şahinbey Ampute'nin beli bükülmüyor - Son Dakika
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Şahinbey Ampute'nin beli bükülmüyor

6 saat önce

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek, namağlup bir şekilde ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Ampute'nin beli bükülmüyor, System.String[]

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek, namağlup bir şekilde ligdeki çıkışını sürdürdü.


Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezonda içeride ve dışarıda aldığı galibiyetlerle lige hızlı bir başlangıç yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı ağırladı. Mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın il yarısını 2 ve 6 dakikalarda Mubarek'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Şahinbey Ampute Futbol takımı 41 ve 43 dakikada Fatih Şentürk'ün kaydettiği gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.


Önemli bir galibiyetti


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, namağlup bir şekilde hedefe doğru ilerlediklerini belirterek, "Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Futbol takımı güçlü bir rakip. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmamız gerekiyordu. İki takımda sahada kıyasıya mücadele ettiler. Ancak karşılaşmanın sonunda galip gelen taraf biz olduk. Oldukça mutluyum. Seyircilerimiz bu gün tribünleri doldurarak Ampute Sporuna destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Şuanda namağlup bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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