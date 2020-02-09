Şahinbey Ampute'nin milli gururu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Ampute'nin milli gururu - Son Dakika

Şahinbey Ampute'nin milli gururu

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fuat Taştan, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Ampute Milli Takım'nın Antalya kampına davet edildi.

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Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fuat Taştan, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Ampute Milli Takım'nın Antalya kampına davet edildi.


2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi. Ampute Futbol Milli Takımı, 13-20 Eylül tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Belekte başladı. Milli takımda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ndan Fuat Taştan, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve kaleci antrenörü Fatih Karakuş de yer aldı.


"Milli takımın omurgasını oluşturuyoruz"


Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takım oyuncularımızdan başarılı oyuncularından Fuat Taştan, Rahmi Özcan, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, İbrahim Halil Esen ve kaleci antrenörü Fatih Karakuş'un Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Mili Takım kadrosunun omurgasını takımımız oluşturuyor. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.


Milli Takım, 13 Şubat'a kadar sürecek çalışmalarına 8 Şubat tarihinden itibaren Gana ile yapacağı ortak kampla devam edecek. Kampta takımlar, antrenmanların yanı sıra hazırlık maçı oynayacak. - GAZİANTEP

İsmail Korkmaz, Şahinbey, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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