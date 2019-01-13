Şahinbey Ampute Takımı Farklı Kazandı
1 saat önce
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı üst üste aldığı galibiyetler serisini Bursagücü Ampute Spor Kulübü Takımı karşısında da sürdürerek rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı üst üste aldığı galibiyetler serisini Bursagücü Ampute Spor Kulübü Takımı karşısında da sürdürerek rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Sezona hızlı başlayarak içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Bursagücü Ampute Spor Kulübünü deplasmanda 5-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatırken ikinci yarıda da bulduğu 3 golle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmasını bildi. Karşılaşmanın gollerinin ise Mubarık, Kudrat, Rıchart kaydederken 2 gol ise Fatih Şentürk
'ten geldi.
"Oyuncularımı tebrik ediyorum"
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı sporcularını tebrik ederek, "Lige çok iyi başladık, içeride ve dışarıda üst üste aldığımız galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladık. Bursagücü Ampute Spor Kulübü Takımı ile oldukça keyifli bir karşılaşma oynadık ve futbolcularımız şampiyonluk yolunda bir engeli daha 5-0 gibi net bir skorla geçtiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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