Son Dakika Haberleri: Şahinbey Ampute, TSK Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Şahinbey Ampute, TSK Deplasmanından Galibiyetle Döndü

23 dakika önce

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk yarısında kendi evinde 7-0 mağlup ettiği TSK deplasmanına konuk oldu.

Şahinbey Ampute, TSK Deplasmanından Galibiyetle Döndü, System.String[]
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk yarısında kendi evinde 7-0 mağlup ettiği TSK deplasmanına konuk oldu. Mavi beyazlı ekip ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etmesini bildi.

Ligin ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı geçtiğimiz hafta kendi evinde ikinci yarının ilk maçı olan İstanbul Özürlüler Ampute Futbol Takımı'nı 8-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapmıştı. İkinci yarının, ikinci maçında TSK ile oynadığı karşılamada ilk yarıyı 1-1 tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol takımı ikinci yarıda bulduğu 3 golle rakibini 4-1gibi net bir skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı sporcularını tebrik ederek, "Ligin ikinci yarısına çok iyi başladık, içeride ve dışarıda üst üste aldığımız galibiyetlerle ligin ilk maçından buyana çıkışımızı emin adımlarla sürdürüyoruz. Deplasmanda TSK ile oldukça keyifli bir karşılaşma oynadık ve futbolcularımız şampiyonluk yolunda bir engeli daha 4-1 gibi net bir skorla geçtiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Hedefimiz olan şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:32 Kaynak: İHA

Futbol, TSK, Şahinbey, Spor
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