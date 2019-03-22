Son Dakika Haberleri: Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Yangın Tatbikatı

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Yangın Tatbikatı

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Yangın Tatbikatı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata hastanede görevli personeller katıldı.

Senaryo gereği, mahsur kalan hastalar sedye yardımıyla tahliye edilirken, yangına başarılı bir şekilde müdahale edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, tüm olumsuzluklara önceden hazır olabilmek amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatlara devam edileceğini ifade etti.

Yangın simülasyonunun oluşturulduğu tatbikat, herhangi bir tehlike yaşanmadan başarıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey, Güncel
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