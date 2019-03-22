Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Yangın Tatbikatı
1 saat önce
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata hastanede görevli personeller katıldı.
Senaryo gereği, mahsur kalan hastalar sedye yardımıyla tahliye edilirken, yangına başarılı bir şekilde müdahale edildi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, tüm olumsuzluklara önceden hazır olabilmek amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatlara devam edileceğini ifade etti.
Yangın simülasyonunun oluşturulduğu tatbikat, herhangi bir tehlike yaşanmadan başarıyla son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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