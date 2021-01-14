Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'dan tedavi gören çocuklara ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tahmazoğlu, hastanede tedavi gören çocuklara ziyarette bulundu.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Tahmazoğlu, tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tahmazoğlu, çocukların tedavi süreçleriyle ilgili yakınlarından ve hastane yönetiminden de bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, tedavi gören çocuklar ile sağlık çalışanlarının her zaman yanında ve destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Çocukları mutlu etmelerinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Tahmazoğlu, acil şifalar diledi.