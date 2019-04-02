Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu Görevine Başladı

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu Görevine Başladı

41 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, görevine başladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu Görevine Başladı, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, görevine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3. kez Şahinbey Belediye Başkanlığına aday gösterilen ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bu göreve yeniden seçilen Tahmazoğlu, en yakın rakibine yüzde 40,9 fark attı.

Tahmazoğlu, görevine İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu'nun duasıyla başladı, personelin tebriklerini kabul etti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 60'ın üzerinde oy aldığını belirten Tahmazoğlu, "Milletimizin bize duyduğu güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de vazifemizde üzerimize düşeni yapacağız. Yeni dönemde insanların kalbine, gönlüne dokunacak gönül belediyeciliği dediğimiz çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi milletimiz efendi, biz hizmetkar olarak, gece gündüz demeden onlara bu dönemde de hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: AA

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