Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi daha Umre'ye götürüyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "İyi Müslüman" dersinden sınava girerek okullarında 1'nci, 2'nci ve 3'ncü olan 161 öğrenci, Umre Ziyareti öncesi Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.



Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü birlikte organize ettiği proje ile "İyi Müslüman" kitabından sınava giren ve sınavda 1'inci, 2'inci ve 3'üncü olan 161 öğrenci Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadı.



Umreye gitmeye hak kazanan öğrencilere Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde neler yapmaları gerektiği yönünde Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu tarafından bilgiler verildi.



"Ülkemize ve milletimize dua edin"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kabe'ye gitmek, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in mescidini ve kabrini ziyaret etmek herkese nasip olmuyor. Eğer Allah oraya gitmeyi nasip ediyorsa, onun daveti ve izniyle gidiyoruz. Bu çok önemli bir olay. Bu nedenle bunun kıymetini iyi bilin ona göre de hazırlanmak gerekiyor. Oraya gitmeden önce kendinizi çok iyi hazırlamalısınız ve oraya gittiğiniz de gece-gündüz demeden vaktinizin tamamını dolu dolu geçirmelisiniz. Şahinbey Belediyesi olarak bu organizasyonun 4. yılındayız. Her yıl Aralık ayındaki kitap okuma yarışmasında okullarında ilk üçe giren öğrencilerimizi Umre 'ye gönderiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi Bosna Hersek'e de götürdük. Bu proje Türkiye'de yaygın bir uygulama değil. Bu nedenle bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Genç yaşta Umreye 'ye gitmek çok önemli. Bu nedenle size verilen bu imkanı iyi değerlendirmeniz gerekiyor ve bundan sonraki hayatınızı da ona göre dizayn etmeniz gerekiyor. Şimdiden Rabbim Umrenizi mübarek eylesin" dedi.



Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler



Umreye gidecek olan öğrencilerin velileri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sayesinde çocuklarının Umreye gideceğini belirterek, "Başkanımız sayesinde çocuklarımız genç yaşta Umreye gidecekler. Oranın maneviyatını genç yaşta görebilme ve yaşayabilme imkanına sahip olacaklar başkanımızdan Allah razı olsun" dediler.



Umreye gidecek öğrenciler ise mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadıklarını ifade ederek, "Umreye gideceğimizi ilk öğrendiğimiz de içimizde bir titreme oldu ve çok mutlu olduk. Genç yaşta Umreye gidiyoruz. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz" dediler. - GAZİANTEP