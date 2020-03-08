Şahinbey Belediyesi 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe etti - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe etti

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi'nin "Çiftçi Üretsin Projesi" kapsamında, 248 aileye 184 büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan hibe edildi.

Şahinbey Belediyesi 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe etti, System.String[]

Şahinbey Belediyesi'nin "Çiftçi Üretsin Projesi" kapsamında, 248 aileye 184 büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan hibe edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi, proje kapsamında maddi durumu yetersiz olan çiftçilere hayvan desteği vererek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Şu ana kadar 6 bin ton gübre, 14 bin ton hayvan yemi, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin zeytin ile 150 bin fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, maddi imkanı olmayan hayvan yetiştiricilerine de büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağlıyor.

Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi 248 aileye, 184 büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteği sağlanırken, bu hayvanların tamamı da bir yıl sigorta ettirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan hayvan desteğinin tamamının hibe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Köylerde yaşayıp da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen ama imkanı olmayan çiftçilerimizin tespitlerini hassas bir inceleme ile yaptık. Şu anda Şahinbey'in köylerinde belirlediğimiz 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği veriyoruz. İsteyenlere 2 tane 'Holstein cinsi' inek veriyoruz. Bunlar 3 ay ve 6 ay arası hamile, hepsinin yavruları olacak. İki tane verdiğimiz inek 4'e çıkmış olacak. İsteyenlere de ivesi ırkı olan 16 koyun, 1 koç veriyoruz. Ayrıca yanında birer ton da yem desteği veriyoruz. Bunların tamamı yüzde yüz hibe, vatandaşlarımızdan kesinlikle para almıyoruz."

Dağıtılan hayvanların her birinin sigortalandığını ve yaşanacak her hangi bir olumsuzluk sonucu yerine yenisinin verileceğini kaydeden Tahmazoğlu, çiftçilere desteğin devam edeceğini aktardı.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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