Şahinbey Belediyesi 37 bin Mehmetçiği askere uğurladı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi 37 bin Mehmetçiği askere uğurladı

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesinin yürüttüğü "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında 37 bin Mehmetçiğin ihtiyaçları karşılanarak, askere uğurlandı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesinin yürüttüğü "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında 37 bin Mehmetçiğin ihtiyaçları karşılanarak, askere uğurlandı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde vatani görevlerini yapacak olan gençlerin ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin ve yol ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2016 yılında proje hazırladı.

Gençlerin ilk kez 30 Ekim 2016'da faydalandığı ve kent geneline yayılan projeyle, Mehmetçiğin askerde kullanabileceği malzeme ve yol ihtiyaçları karşılandı.

Kentte askere gidecek gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projeyle, bu güne kadar 37 bin asker faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin bekası için nöbet tutan Mehmetçiğe küçük bir hediye şeklinde ve içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu asker çantası dağıtımına devam ettiklerini belirtti.

Gençlerin projeye yoğun ilginin olduğunu ve sürdürdüklerini aktaran Tahmazoğlu, "Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi 37 bin Mehmetçiği askere uğurladı - Son Dakika
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