Şahinbey Belediyesi 50 bin tablet ve interneti çocuklarla buluşturdu - Son Dakika

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, uzaktan eğitim gören çocuklara internet paketleri ile birlikte 50 bin tablet dağıttı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim alan çocuklara destek veren Şahinbey Belediyesi, ilk etapta 30 bin, taleplerin artmasıyla 20 bin tablet daha ilave ederek toplam 50 bin tableti öğrenciler ile buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Uzaktan eğitime destek vermek amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak tam 50 bin tablet bedelini Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yatırdık ve tabletlerimiz geldi. 50 bin tablet Şahinbey'de eğitim gören öğrencilerimize dağıtılmaya başlandı. Amacımız uzaktan eğitimle de olsa öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimde bazı öğrencilerin derslere katılamadığını ifade eden öğretmenler de birçok öğrencinin uzaktan eğitimde derslere katılamadığını ve eksiklik yaşadığını belirtti.

Şahinbey Belediyesi sayesinde öğrencilerinin internet ve tablet ihtiyacının karşılandığını ifade eden öğretmenler, "Tabletler okulumuza geldi ve içerisinde 6 ay yetecek kadar internet paketi de var. Ayrıca eğitime vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediyesine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler ise mutlu olduklarını belirterek, tabletlerine kavuştuklarından dolayı teşekkür etti.

Bu arada Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu telefon ile arayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime verilen destekten dolayı teşekkür etti.