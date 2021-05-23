Şahinbey Belediyesi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 3-1 mağlup eden Şahinbey Belediyespor şampiyon oldu.

Milli Takım seviyesinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya İkinciliğinin ardından, Türkiye Ampute Futbol Ligi'nin de son şampiyonu olan Şahinbey Belediye Spor Kulübü, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Gaziantep'te düzenlenen şampiyonanın final maçında Polonya'nın Leiga Varşova takımını 3-1 mağlup eden Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü'nün gollerini Fatih Şentürk (2) ve Kudret Khudoykulov kaydetti. Oyuncular, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle kupalarını kaldırdı.