Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın gözü Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Kupası'nda - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın gözü Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Kupası'nda

14.05.2021 12:09
Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın gözü Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Kupası'nda, System.String[]

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gaziantep'te düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'ne (EAFF) hazırlanıyor.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gaziantep'te düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'ne (EAFF) hazırlanıyor.

Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 21-23 Mayıs'ta ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek EAFF Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında mücadele edecek. Gaziantep'e alınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 8 ülkenin şampiyonları karşı karşıya gelecek.

Ankara'daki Batıkent Futbol Park tesisinde çalışmalarını sürdüren futbolcular, hedeflerini ve hayat hikayelerini AA muhabirine anlattı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 5 yaşındayken sağ ayağını kaybeden Kurtuluş Mustafa Kök, 12 yaşından itibaren yüzmeyle ilgilendiğini, bu dalda elde ettiği başarıların ardından futbola yöneldiğini söyledi.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük ve Öğretmenlik bölümünde tamamlayan genç sporcu, "2011 yılında ampute futbol takımına katıldım. Şu anda Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda stoperim. Aynı zamanda Şehit Özkan Özendi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum." dedi.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın kalecisi Mert Yıldız, doğuştan engeli bulunduğunu, bu sebeple çok utangaç bir çocukluk geçirdiğini, elindeki engeli hep gizleme gereği duyduğunu anlattı.

Ampute futbol sayesinde engeliyle barıştığını söyleyen 25 yaşındaki milli sporcu, ilkokulda kendisi gibi engelli olan ve sporla ilgilenen bir büyüğünün tavsiyesi üzerine bu dala yöneldiğini açıkladı.

Ampute futbolun paralimpik bir branş olarak tanınması gerektiğini de vurgulayan Yıldız, "Hayalim, ampute futbolda dünyanın en iyi kalecisi olabilmek ve milli takımla Dünya Kupası'nı kazanmak. Gaziantep'te oynayacağımız Şampiyonlar Ligi Turnuvası'nda ise kendi sahamızda, kendi ülkemizde şampiyonluk elde etmeyi ve kupayı gazi şehrimize armağan etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda sol kanat oyuncusu olan Emre Sümmen, çocukluğundan itibaren futbolla ilgilendiğini, 6 aylıkken vurulan bir aşı sonucu yaşadığı komplikasyon nedeniyle önce ayağını ardından bacağını kaybettiğini anlattı.

Kullandığı protezlerin defalarca kırılmasına rağmen futbola devam ettiğini vurgulayan Sümmen, 2011'de Konya Engelliler Gücü'nde profesyonel spor hayatına adım attığını, ardından Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na transfer olduğunu belirtti.

"Ampute futbolda Şahinbey Belediyesi Takımı'nda oynamak oldukça gurur verici. Kulübümle lig şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak, milli takım bazında ise kalıcı olmak ve uluslararası başarı elde etmek istiyorum. Sezon boyunca hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi Turnuvası'nda başarılı olmaya hazırız. Bu turnuva için çok heyecanlıyız." diyen Sümmen, engelli sporculara ve bu alandaki kulüplere daha fazla imkan ve destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Takımın sağ kanat oyuncularından, İspanyol Ampute Milli Takım oyuncusu David Mendes, trafik kazası sonucu ayağını kaybettiğini ancak bu durumun kendisini yıldırmadığını belirtti.

Kupayı kazanmak için mücadeleye hazır olduklarını dile getiren Mendes, "Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Her ampute futbolcunun oynamayı hayal ettiği bu turnuvada takımımla oynama ayrıcalığına sahibim, bu gurur verici." dedi.

Üniversite sınavına hazırlandığı 2007'de geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden ve 8 ay rehabilitasyon tedavisi gören Fatih Şentürk'ün hayatı, arkadaşlarının yönlendirmesiyle tanıştığı ampute futbolla değişti.

Milli sporcu olmak için çok çalıştığını aktaran Şentürk, 2010'da kabul edildiği Ampute Milli Futbol Takımı'nın ay-yıldızlı formasını taşımanın gurunu yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Gaziantep'te oynanacak karşılaşma için çok çalıştıklarını anlatan Şentürk, "Kupayı hak ediyoruz." dedi.

Doğuştan engeli bulunan takım kaptanı Rahmi Özcan ise profesyonel futbol kariyerine ek olarak Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük görevine de devam ettiğini aktardı.

2006 yılında Milli Takım'a seçilen Özcan, dünya çapında elde ettiği sayısız başarının ardından 2014-2015 EuroCup En İyi Oyuncu unvanını aldığını ekledi.

"Antrenmanlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep'teki karşılaşmalarda galip gelmek ve kupayı kazanmak tek hedefimiz." dedi.

Ampute Futbol Takımı, Şahinbey Belediyesi, Şampiyonlar Ligi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın gözü Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Kupası'nda - Son Dakika Spor


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