Şahinbey Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.



Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 4'ü Plan bütçe Komisyonuna sevk edilirken, 2 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alınarak meclise sunuldu. Görüşülen 9 madde oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.



Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısına, 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 16: 00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP