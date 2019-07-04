Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
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Şahinbey Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi 2009-2018 yılları arasında 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltlarken 3 milyon 947 bin 276 metrekarelik alana da kilit taşı döşedi.

Şahinbey Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor, System.String[]
Şahinbey Belediyesi 2009-2018 yılları arasında 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltlarken 3 milyon 947 bin 276 metrekarelik alana da kilit taşı döşedi.

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri 2009-2018 yılları arasında 1 milyon 517 bin 106 tonluk asfalt üreterek 10 milyon 118 bin metrekarelik alanı asfaltladı. Şahinbey Belediyesi ayrıca 3 milyon 947 bin 276 metrakerelik alana kilit taşı çalışması uyguladı. Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından övgü ve memnuniyetle karşılandı.

Asfalt çalışmalarımız sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ihtiyacı olan her bölgeye ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının oluştuğu bölgelerde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
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