Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı 1 milyar 200 milyonluk desteklerle ekili alan 4 kat arttı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı 1 milyar 200 milyonluk desteklerle ekili alan 4 kat arttı

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Şahinbey Belediyesi, çiftçilere buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı gibi destekler sağlayarak tarımı desteklemeye devam ediyor. Şu ana kadar verilen desteklerle çiftçilerin kazancı artarken, ekili alan miktarı da 4 kat arttı.

26.12.2023 09:32  Güncelleme: 10:26
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Çiftçilere 7 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, verdiği destekleri artırarak sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın içerisinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak tarımın her geçen gün ön plana çıktığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu anlamda tarımı destekleyecek projeleri geliştirmeye özen gösterdiklerini vurguladı.

HEM ÇİFTÇİMİZ HEM DE ÜLKEMİZ KAZANIYOR

Çiftçinin hem ürettiğini hem de kazandığını anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şöyle devam etti: "Eskiden köyden şehre göç vardı, şu anda şehirden köye bir göç var. Bunun sonucunda tersine göç sağlandı. Çünkü çiftçimiz üretiyor, kazanıyor. Şu ana kadar bizim verdiğimiz destek yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya yaklaştı. Fide dağıtımı sonucunda da çiftçi bundan 20-30 kat para kazanıyor, 20 milyon lira değerinde fide dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçiye bunun dönüşü 600 milyon lira değerinde oldu. Bu ciddi bir katma değer, ciddi bir artış. Böylelikle çiftçimiz, ülkemiz kazanıyor. Biz de bu durumdan mutluluk duyuyoruz" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR 200 MİLYONLUK DESTEK

ÇİFTÇİLERE TONLARCA DESTEK

Şahinbey Belediyesi Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere bu zamana kadar 16.506.400 kg Buğday, Arpa, Mercimek Tohumu, 8.000 kg Yonca, İtalyan Çimi, 57.000 kg Silajlık Mısır Dağıtımı, 17.059.600 kg Gübre, 765.000 kg (46 Köy) Mera Gübrelenmesi, 37.880.350 kg Hayvan Süt Yemi Desteği, 750.000 adet Zeytin Fidanı, 150.000 adet Fıstık Fidanı, 15.000 adet Asma Fidanı ve 33.411.972 adet Sebze ve Meyve Fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan bu desteklerle Şahinbey İlçesi'nde ekili alan miktarı 4 kat arttı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE 1 MİLYAR 200 MİLYONLUK DESTEK

60'DAN FAZLA KÖYÜN ARAZİ YOLLARI TAMAMLANDI

Şahinbey Belediyesi, ilçede bulunan 20 kırsal mahallede 162 kilometrelik arazi yolu açılarak, çiftçinin ulaşım sorunu çözüldü. Başkan Tahmazoğlu, "Çiftçilerimize bugüne kadar 6 bin 200 ton buğday arpa tohumu, 6 bin ton gübre, 900 bin adet zeytin ve fıstık fidanı, desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin üretimi arttırması için yeni projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, 60'dan fazla köyümüzün bin kilometreden fazla arazi yollarını açarak çiftçilerimizin tarlalarına yılın her mevsiminde rahatça gidip gelmeleri için yol çalışması yaptık" ifadelerine yer verdi.

EKİLİ ALAN MİKTARI 4 KAT ARTTI

Tarımı kentte daha ön plana çıkarma gayretinde olduklarını, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların da olumlu sonuçları beraberinde getirdiğini dile getiren Tahmazoğlu, "Amacımız; çiftçilerimizin her alanda ekmesi, biçmesi ve üretmesine katkı sağlamak. Önceden 80 bin dekar olan ekili alan, şuan 300 bin dekara çıktı. Yani 4 katı kadar bir artış var. Ekilmeyen hiç bir alan kalmadı. Böylelikle çiftçilerimiz daha çok kazanıyorlar." dedi.

Şahinbey Belediyesi\'nin çiftçilere sağladığı 1 milyar 200 milyonluk desteklerle ekili alan 4 kat arttı

Şahinbey, Zeytin, Advertorial Haberler, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Haberler Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı 1 milyar 200 milyonluk desteklerle ekili alan 4 kat arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı 1 milyar 200 milyonluk desteklerle ekili alan 4 kat arttı - Son Dakika
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