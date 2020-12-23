Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak - Son Dakika

Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak

23.12.2020 17:13

Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle imzaladığı protokol kapsamında Şahinbey'deki çiftçilere 15 milyon fide dağıtılacak.

Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle imzaladığı protokol kapsamında Şahinbey'deki çiftçilere 15 milyon fide dağıtılacak.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 15 milyon fide dağıtımı için protokol imzalandı. Geçtiğimiz yıllarda Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere buğday ve arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi desteğini sürdürerek, 15 milyon adet sertifikalı fide dağıtımı için Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile protokol imzaladı.

"Toprağına da sahip çıkıyor"

Vali Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek, "Belediye Başkanımızın belirttiği üzere 50 milyon üzerinde destek verdiler. Şimdide 10 milyonluk bir protokol yaptık. Gastronomi şehriyiz. İmzalanan bu protokol, mutfağa giren ürünlerin burada yetiştirilmesi, aynı kalitede yapılması, çiftçinin para kazanması gibi birçok sektörü ilgilendiren bir protokol olacak. Gaziantep'te ilçelerimizin hemen hemen tamamında çiftçi sayılarımız artıyor, ama Şahinbey'deki artış diğerlerine göre çok daha fazla. Bu da Şahinbey'de verilen desteğin çiftçide bir karşılılığının olduğunu gösteriyor. İnsanlar destek gördükçe toprağına da daha çok sahip çıkıyorlar. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bundan yararlanacak çiftçilerimize de hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

"Önemli projeler yapılıyor"

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında birçok alanda farklı uygulamalar ile şehre değer kattığını belirterek "Şahinbey Belediyesi çiftçilerin daha kaliteli ürün elde edebilmesi için önemli projelere imza atıyor. Yapılan bu proje ile çiftçilere fide desteğinde bulunulacak verilen bu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Üretime katkı sağlamış olacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak tarım alanında çiftçilere her türlü desteği verdiklerini belirterek "Bugüne kadar 9 bin 650 ton buğday ve arpa desteği, 10 bin ton gübre desteği, 14 bin ton yem desteği verdik, bu ayın içerisinde 10 bin ton daha ilave edeceğiz. Yine 900 bin adet zeytin ve fıstık dağıtımı gerçekleştirdik. 243 ailemize 184 adet büyükbaş ve 2 bin 567 küçükbaş hayvan ve gübre desteği verdik. Meralarımıza 11 adet su kuyusu açıldı, ayrıca şu ana kadar 64 tane köyümüzün arazi yollarını tamamladık. Şimdi ise fide desteği ile alakalı bir protokol imzaladık. Çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmesi amacıyla, domates, biber, salatalık ve dolmalık patlıcandan yetiştirmesi için 15 milyon adet fide desteği vereceğiz. Çiftçilerimiz bununla hem daha kaliteli ürünler yetiştirecek hem üretime katkı sağlayacak ve ayrıca kendileri de kazanmış olacak. Desteklerinden dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve İl Tarım Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şahinbey Belediyesine teşekkür ediyorum"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere önemli destekler verdiğini belirterek "Şahinbey Belediyesi verdiği bu destek ile ciddi bir ihtiyacımızı karşılamış olacaklar. Meralarda da çok ciddi gübreleme ile ilgili çalışmalar yapılacak. Sayın Valimizin destekleri Şahinbey Belediyemizin katkıları ile Şahinbey bölgesindeki meralarda sulama ile ilgili sorun da giderilmiş oldu. Hayvanda olmazsa olmazımız ot, su ve et. Ot ve su ihtiyacı karşılandıktan sonra et verimimiz de artacak. Kendilerine teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum diye konuştu.

Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak
Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak
Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak
Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Protokol, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'de 15 milyon fide dağıtılacak - Son Dakika


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