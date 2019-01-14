Şahinbey Belediyesi Çocuklara Geri Dönüşümü Öğretiyor

Şahinbey Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda kurdukları Şahinbey Belediyesi Sıfır Atık Toplama Noktası çadırıyla öğrencilere geri dönüşümün önemini ve faydalarını anlatıyor.
Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okullarda "Sıfır Atık Toplama Noktası" çadırı kurdu.
Öğrencilerin geri dönüşüm hakkında bilgilendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması için okullarda başlatılan projede, öğrenciler bilgilendirilirken, evlerinden getirdikleri atıklar karşılığında çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, sıfır atık projesinde önemli aşamalar kat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bölgemizde belirlediğimiz okullarda öğrencilerin evlerde topladığı ambalaj atıklarını belirlenen günde okullarda kurduğumuz Sıfır Atık Toplama Noktamıza getirmelerini sağladık. Atık getiren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onların bu projeyi sevmesini sağladık. Bu sayede sıfır atık projesini evlerde başlattık. Atığın ilk çıkış noktası olan evlerden toplayarak, aileleri de bu işin içine dahil edip sıfır atığı tüm bireylere yayıyoruz."
Tahmazoğlu, geri dönüşüm çadırlarında 19 bin 880 kilogram karton, 567 kilogram metal, 2 bin 115 kilogram cam ve 2 bin 782 kilogram plastik toplandığını aktardı.