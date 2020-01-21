Şahinbey Belediyesi'den dondurucu soğukta insanın içini ısıtan hizmet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey Belediyesi'den dondurucu soğukta insanın içini ısıtan hizmet - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'den dondurucu soğukta insanın içini ısıtan hizmet

7 saat önce

Dondurucu soğukların etkili olmaya başladığı Gaziantep'te, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşlar ve öğrenciler için 16 ayrı noktada ücretsiz çorba ikram ediliyor.

Şahinbey Belediyesi'den dondurucu soğukta insanın içini ısıtan hizmet, System.String[]

Dondurucu soğukların etkili olmaya başladığı Gaziantep'te, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşlar ve öğrenciler için 16 ayrı noktada ücretsiz çorba ikram ediliyor.


Şahinbey Belediyesi, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşlar, okula giden öğrencilerin için 16 ayrı noktada çorba ikramıyla insanların içini ısıtan bir hizmet veriyor. Daha önceki yıllarda 8 noktada yapılan çorba dağıtım merkezlerinin 16'ya çıkarıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da zaman zaman çorba dağıtım istasyonlarını denetleyerek, bizzat dağıtımlara eşlik ediyor.


Her gün 8 bin 500 kişilik çorba dağıtılıyor


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılmak üzere her gün 8 bin 500 kişilik çorba pişirildiğini belirterek, "Sabah işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 16 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişilik çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız, öğrencilerimiz işlerine ve okullarına giderken tok gitmiş oluyor. Ayrıca her gün öğlen 8 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız sosyal dayanışma içerisinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Daha önce 8 noktada gerçekleştirdiğimiz çorba ikramlarımız vatandaşlarımızca memnuniyetle karşılandı. Biz de bu doğrultuda daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için çorba evi sayımızı 16'e çıkardık. Çorbamızdan içen vatandaşlarımıza afiyet olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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