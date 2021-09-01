Şahinbey Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonu'na, 1 madde de ise Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na doğal afetlerde kullanılmak üzere 30 milyon TL'ye kadar yardım yapabilmesi için yetki verilmesi gündeme alındı ve gündem maddeleri oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturum toplantısını 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP