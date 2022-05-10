Şahinbey Belediyesi ile Kan Bağışı Kampanyası işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi ile Kan Bağışı Kampanyası işbirliği protokolü imzalandı

Şahinbey Belediyesi ile Kan Bağışı Kampanyası işbirliği protokolü imzalandı
Son Güncelleme: 10.05.2022 17:16

Gaziantep Valisi Davut Gül, Valilik, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde hayata geçirilen "Kan Bağışı Kampanyası" protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Kentimizde yaşayanların eğitim, sağlık, çevre, doğa ve toplumsal sorunlarına çözüm üretme ve sanayi şehri olan Gaziantep'in sağlık sorunlarına duyarlı bir yaklaşımda bulunmak amacıyla başlatılan kampanyanın imza töreninde konuşan Vali Gül, " Türkiye'deki en kapsamlı kampanyalardan bir tanesi.Sonuç olarak her organizasyonda yaklaşık 20 bin ünite kan toplanıyor. İnşallah bu sene de sporu desteklemek amacıyla belediyemizin kan bağışı ödülü olarak spor ayakkabılarının da verilmesi ile bir teşvik oluşacaktır.

Türkiye'deki diğer STK lar ve diğer organizasyonlar için de örnek teşkil etmesini diliyorum. Pandemi döneminde kanla ilgili çok sıkıntılarımız oldu. Bu kampanyayla kan stokumuzu yeterince arttırmış olacağız" dedi.

Kan bağışı kampanyasının her yıl yapıldığını bildiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampanyanın vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya ve vatandaşları kan vermeye teşvik etmeye yönelik bir uygulama olduğunu söyledi.

Tahmazoğlu, "Bu yılda kampanyamızı 16 Mayıs Pazartesi günü sabah 08:00'dan gece 21:00'a kadar Demokrasi Meydanında yapacağız. Bu kampanya ile kan bağışında bulunan her vatandaşımıza ödül niteliğinde bir spor ayakkabı hediye ederek kan bağışında bulunmaları için teşvik ve spora destek vermiş olacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, Vali Gül, Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve Kan Bağışı Merkezi Bölge Müdürü Halis Uzunkaya arasında protokol imzalandı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi ile Kan Bağışı Kampanyası işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi ile Kan Bağışı Kampanyası işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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