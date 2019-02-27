Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi ile PTT Arasında Protokol

Şahinbey Belediyesi ile PTT Arasında Protokol

16 dakika önce

Şahinbey Belediyesince PTT ile emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin PTT gişelerinden ödenebilmesi için protokol imzalandı.

Şahinbey Belediyesi ile PTT Arasında Protokol, System.String[]
Şahinbey Belediyesince PTT ile emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin PTT gişelerinden ödenebilmesi için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan tarafından imzalanan protokol kapsamında vatandaşlar, belediye binasına gelmeden vergilerini en yakın PTT şubelerinden verebilecek.

Tahmazoğlu, vatandaşın işini kolaylaştırmak adına bir çalışmaya daha imza attıklarını belirterek, "Bundan sonra Gaziantep'teki tüm PTT şubeleri, Şahinbey Belediyemiz adına vergi tahsilatı yapabilecek. Vatandaşlarımız belediyemize yatırdığı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini belediye binamıza gelmeden tüm PTT şubelerine yatırabilecekler." ifadelerini kullandı.

Zekai Özkan da il dışındaki vatandaşların da Şahinbey Belediyesine borçlarını Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden ödeyebileceklerini kaydederek, "Gaziantep dışında yaşayan vatandaşlar, online olarak ödemelerini yapabilecekler." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: AA

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