Şahinbey Belediyesi imkanlarıyla yaşamlarına yön veriyorlar - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde bilgisayar destekli muhasebe kursu eğitimi alan kursiyerler hem meslek sahibi oluyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.



Şahinbey Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerinde 7'den 70'e herkes bilgisayar kursuna gelebiliyor. Özellikle gençler meslek edinme ve gelecekte daha iyi şartlarda çalışabilmek için bilgisayar işletmenliği ve bilgisayarlı muhasebe gibi ücretsiz eğitim verilen kurslara katılıyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde verilen bilgisayar destekli muhasebe kursunda, genel muhasebe ve logo programı eğitimleri veriliyor. Toplam 559 saatten oluşan kurs hafta içi her gün 15 kişilik sınıflarda sabah 08.00-12.20 saatleri arasında veriliyor.



"Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"



Kursiyerlerden Sevgi Uzun, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ndeki çeşitli kurslardan faydalandığını belirterek, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde İktisat Bölümü mezunuyum. Bilgisayarlı Muhasebe kursuna geliyorum. Yeni arkadaşlar edindim ve çok güzel bir eğitim alıyoruz. Üç aylık bir eğitim alıyoruz ve düzenli bir şekilde kurslarıma devam ediyorum. Daha önceden de İngilizce kursuna gelmiştim. Bizlere böyle bir tesisi kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.



"Verilen eğitimden memnunum"



Ev hanımı olan Türkan İnceer, tesiste verilen hizmetlerin beklentisinin çok üstünde olduğunu belirterek, "Burayla ilgili bir beklentim yoktu. Ancak buraya geldikten sonra burada ki kurs bana çok şey kattı. Bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Kursta verilen eğitimden oldukça memnunum. Böyle bir tesisi özellikle biz bayanlara kazandıranlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Muhasebe bilgimi geliştirdim"



Gaziantep Üniversitesi mezunu Medine Fıstıkçı, verilen eğitimden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "Üç aydır bilgisayarlı muhasebe kursuna geliyorum. Evde rahat rahat uyumak varken buradaki ortamı ve eğitimi çok sevdiğimden dolayı sabah erken kalkarak Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne geliyorum. Muhasebe ile ilgili hiçbir bilgim yokken, şimdi birçok şeyi öğrendim. Bu alanda kendimi daha da geliştirerek iş hayatına atılmak istiyorum. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir tesisi bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP