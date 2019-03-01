Şahinbey Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Cuma Güzel, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.



Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin tamamı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, havale edilirken, 1 madde ise gündem dışı olarak oylamaya sunulup gündeme alınıp İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.



Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

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