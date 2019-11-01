Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
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Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

7 saat önce

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.


Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Görüşülen 11 madde oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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