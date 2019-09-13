Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi'nden 23 Nisan Mahallesi'ne sosyal tesis
Son Dakika Güncel Haber

Şahinbey Belediyesi'nden 23 Nisan Mahallesi'ne sosyal tesis

1 saat önce

Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Şahinbey Belediyesi yapımı devam eden 23 Nisan Mahallesi'ne yaptırdığı 23 Nisan Sosyal Tesisi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.

Şahinbey Belediyesi'nden 23 Nisan Mahallesi'ne sosyal tesis, System.String[]

Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Şahinbey Belediyesi yapımı devam eden 23 Nisan Mahallesi'ne yaptırdığı 23 Nisan Sosyal Tesisi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.


Her mahalleye bir sosyal tesis ve taziye evi yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yönde çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor. 919 m2'lik inşaat alanı bulunan 23 Nisan Sosyal Tesisi 2 katlı olarak yapıldı. Sosyal tesiste 2 bay 2 bayan taziye evinin yanı sıra, eğitim için kullanılacak 4 adet sınıf bulunuyor.


Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz


Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. 23 Nisan Mahallemizin taziye evi ve sosyal tesis ihtiyacı vardı. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Birkaç ay içerisinde hem erkek hem bayanların kullanabileceği taziye evini ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği, kursların bulunduğu tesisimizi açmış olacağız. Tesisimizin şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü
Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü Esenyurt'ta bir kadın, bebeğiyle birlikte uçan kiremitlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi'nden 23 Nisan Mahallesi'ne sosyal tesis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]