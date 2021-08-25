Şahinbey Belediyesi ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, aile bütünlüğünün korunması ve sosyal yapının güçlendirilmesi amacıyla ailelere ücretsiz psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Danışmanlığı Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzmanlarca eğitimler alıyor.

Aile içerisindeki problemleri ortadan kaldırmak amacıyla verilen eğitimlerde, ortaya çıkan problemlerin kaynakları araştırılıyor. Bilimsel, kültürel ve toplumsal yaklaşımlar kullanılarak toplum içinde daha huzurlu aile yapıları inşa edilmesi hedefinde çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sağlıklı nesillerin yetişmesi için ailelere evliliğin psikoloji, sosyolojik ve dini açıdan bilgilendirdiklerini belirtti.

Aile yapısının önemli olduğunu aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Evlilik sabır ve fedakarlık demektir. Dolayısıyla ben evli çiftlerimize sabrı, karşı tarafı dinlemeyi ve anlamayı tavsiye diyorum. Böylelikle eminim ki karşıda kendisini dinleyecek, böylece daha huzurlu ve mutlu bir evlilik olacak. İnsan hayatı aslında çok kısa, baktığımızda ömür çok hızlı geçiyor. Kavga etmeye değmiyor. Günümüzü iyi geçirirsek bir bakmışız ki sabrımızı dağıtmadan ömrümüzün tamamı güzel geçmiş. Onun için sabırla, tahammülle, iyilikler ve güzellikler yaparak insanlara gönülleri mutlu etmeye çalışmalıyız."