ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY - Son Dakika
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ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ\'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY

Şahinbey Belediyesi, tarafından yapılan ve şehre kazandırılan "Akkent Spor Köyü'nde" geleceğin sporcuları yetişiyor. Şahinbey Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşın istediği sporu yapabilmesi amacıyla geniş bir alana kurulan "Akkent Spor Köyü" sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. 86 bin 500 metrekarelik alana sahip olan Akkent Spor Köyü'nde atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futbol, halk oyunları kursu, yüzme, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, plates-step aerobik, tekvando

13.12.2023 15:05  Güncelleme: 15:30
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GENÇLERİN UĞRAK MEKANI

Akkent spor Köyü'nde ayrıca, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle sporcuların keşfedilmesi sağlanıyor. Özel yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanan kişilere de açılan kurslarla hizmet veren spor köyünde lisanslı sporcu sayısı da 15 bini geçti. Şahinbey Belediyesi bünyesinde kurulan Ampute Futbol takımının müsabakalarının yapıldığı Akkent Spor Köyü, gençlerin kötü alışkanlardan uzak durmasına ve her kesimin spor yapabilmesine imkân sağlıyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY

SAĞLIKLI VE KLİTELİ BİR YAŞAM İÇİN SPOR YAPIN

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için sporun çok önemli olduğunu belirterek "Spor insan hayatında çok önemli bir unsur. Düzenli ve disiplinli bir hayat yaşamamız için mutlaka spor şart. Gençlik önemli, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, geleceğe hazırlanması için mutlaka spor yapmaları gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize önem veriyoruz. Gerek eğitim, gerek spor, gerekse diğer alanlarda ciddi desteklerimiz var. Her yaştan vatandaşlarımız spor yapabilsinler diye gençlik merkezlerimize spor salonu yaptık. 86.500 metrekare alan üzerine Akkent Spor Köyünü yaptık. Gençlerimiz yıllardır burada bir çok farklı dalda spor yaparak, kendilerini geliştiriyorlar. Gençlerimizi spora teşvik etmek için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY

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Son Dakika Advertorial Haberler ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY - Son Dakika

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