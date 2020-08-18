Şahinbey Belediyesi'nden imara aykırı yapı iddialarına açıklama - Son Dakika

Şahinbey Belediyesince, Güneykent Mahallesi'nde inşaat faaliyetleri durdurulan yapıyla ilgili imar mevzuatı çerçevesinde sürecin devam ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneykent Mahallesi'nde imar yönetmeliğine aykırı yapıldığı iddia adilen yapının belediye tarafından kontrol edildiği ve yapıyla ilgili yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Güneykent Mahallemizde imar yönetmeliğine aykırı yapıldığı iddia edilen söz konusu yapıya belediyemizce muttali olduktan sonra inşaat yapı kontrol müdürlüğü ekiplerimiz tarafından incelenmiş olup ruhsatlı yapının yan taraflarının kazılarak mevcut betonarme yapının temellerinin bir kısmının açıkta kaldığı görülmüştür. Yapı ile ilgili inceleme ve değerlendirme yapmak üzere yapı 09.06.2020 tarihinde mühürlenmiş ve inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Söz konusu yapıda o tarihten bu güne kadar herhangi bir inşaat faaliyeti gerçekleşmemiştir."

Söz konusu yapıya ilişkin ilgililerden mevcut durumun analizi ve güçlendirme projesi istenildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemize sunulan teknik raporun Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından incelenmesi ve onaylanması talep edilmiştir. Teknik rapor Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde akademisyen bir öğretim üyesi tarafından onaylanmış ve yapı denetim kuruluşu vasıtası ile belediyemize sunulmuştur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yapıya ilişkin güçlendirme projesi incelemesi devam etmektedir. Yapılacak olan tüm inceleme ve değerlendirmeler ile birlikte tespit edilecek sorumlular ile ilgili imar mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak olup yapı ile ilgili imar mevzuatı çerçevesinde süreç devam etmektedir."