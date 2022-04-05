Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı - Son Dakika
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Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı

05.04.2022 17:04

Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanıGAZİANTEP Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son 6 ay içerisinde 3. büyük kitap fuarı düzenlenecek.

Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı

GAZİANTEP Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son 6 ay içerisinde 3. büyük kitap fuarı düzenlenecek. Son fuar için Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından protokol imzalandı.

Şahinbey Belediyesi son 6 ay içerisinde 3 büyük kitap fuarına ev sahipliği yaptı. Öğrenci ve vatandaşlara bu zaman kadar 12 milyon 123 bin kitap dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesinin düzenleyeceği 3. kitap fuarı ise 9 Nisan'da başlayacak ve 9 gün sürecek. Düzenlenecek fuarın hazırlıklarına ise Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokolün ardından başladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında genel, Şubat ayında da çocuk kitap fuarı düzenleyen Şahinbey Belediyesi'nin üçüncü fuarında ise dini yayınların yer aldığı kitaplar görücüye çıkacak. Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kitap fuarına destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na Şahinbey Kaymakamımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum Kitap Fuarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe yapılacak olan kitap fuarı için hayırlı olsun dileklerini sundular.

9 gün sürecek

Üçüncü kitap fuarının 9 gün boyunca 11: 00 ile 23: 00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ekim ayında genel bir kitap fuarı yapmıştık, Şubat ayında da çocuk kitap fuarı düzenlemiştik. Ramazan ayında da dini yayınlar üzerine bir kitap fuarı gerçekleştireceğiz. 9-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan fuar 9 gün devam edecek. Düzenleyeceğimiz fuara 9 yazar ve 9 sanatçı gelecek. 75 yayın evinin katılacağı kitap fuar saat 11: 00'dan 23: 00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda her gün saat 14: 00'da yazarlarımız okuyucuları ile 21: 00'da da sanatçılarımız sevenleri ile buluşacak. Böylelikle daha çok kitap okuyup, kitabı sevdirmeye ve kitapseverleri daha çok kitap ve yazarlar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar; 12 milyon 123 bin kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Kitap okumayı sevdirmek için her ay tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kitap dağıtıyoruz. Katkılarından dolayı Sayın Valim Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu

Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı
Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı
Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı - Son Dakika


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